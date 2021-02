ÕHTULEHE KIRJASTUSE 2020. AASTA PARIMAD LOOD JA PILDID 

Kevadise karantiini ajal hakkasin mõtlema, mis on need tehnilised alad, mille puhul on kodustes tingimustes väga raske treenida, kui korraga jõudis mõte balletini. Saatsin oma projekti idee Estoniasse, kus sellega kohe kaasa tuldi. Need balletiartistid ja solistid, kes olid nõus projektis osalema, olid väga õnnelikud, et saavad tähelepanu, mida nende sõnul ajakirjanduses harva jagatakse, ja olid kaamera ees uskumatult altid iga väiksemagi sooviga kaasa tulema. Iga tantsija pildistamiseks oli kavandatud kaks tundi, ühele päevale oli plaanitud kaks fotosessiooni. Sellised päevad osutusid küllaltki pingelisteks. Kõigepealt saime tuttavaks, ma rääkisin veelkord oma projekti lahti, pärast mida tegi tantsija kerge soojendustrenni ja siis läks pildistamiseks. Minu jaoks oli huvitav just see, et ma ei pildistanud neid proovisaalis, vaid nende väga erinevates kodudes, kus on ka võimalused harjutamiseks äärmiselt erinevad. Septembris sündis fotoseeriast ka näitus Estonia teatris. STANISLAV MOŠKOV