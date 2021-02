Kohtu alla: Kaia Jäppinen jälle joobnuna roolis

See on juba teine kord, kui ta kohtu ees seisab. Jäppinen jäi nimelt Delfi teatel 2016. aasta juunis politseile autoroolis purjus peaga vahele. Toona mõistis Harju maakohus talle 1000 euro suuruse trahvi. Jäppinen ütles, et oli tuttava juures Tabasalus, kust tal oli vaja kindlasti koju saada. Pärast tema auto peatamist teatasid politseinikud talle, et neile helistati ja vihjati, et ta võib olla alkoholi pruukinud, kirjutas toona Delfi. "Oli peredraama või kuidas seda nimetada ja need inimesed, kes tahtsid, et mul läheks halvasti, teatasid politseisse," rääkis Jäppinen toona Delfi vahendusel.