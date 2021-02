Muumia kombel tekkidesse, madratsipoodi sooja: elu jääkülmas Texases 

Sajad tuhanded inimesed on endiselt elektrita. 92aastase Henry hooldaja Gemma räägib, et tema suurim mure on hoida vanahärra surnuks külmumast. Ta leidis majapidamisest neli tekki, et mees nendesse mässida – nagu mingi muumia, sõnab Gemma. Hooldaja elab Henryga koos ning ööseks katab ta sissemässitud vanakese veel ka rannalinadega. Öösiti on maja sisetemperatuur 0 kraadi Celsiuse skaalal. Mitmed Texase inimesed topivad akende vahele ning ukse ette rätikuid ja linu, et külma natukenegi kinni hoida.