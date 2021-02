Kohus mõistis Prantsuse alpinistil pea maha lõiganud mehe surma 

Kahtlusalune Abdelmalek Hamzaoui aga vastutust võtta ei kavatsenud. Ta eitab seotust alpinisti surmaga ning kommenteeris, et kohus tahtis pikaleveninud protsessiga lihtsalt ühele poole saada ning et teisalt survestas Alžeeriat Prantsusmaa, kes ootas, et keegi nende kodaniku tapmise eest karistada saaks. Hamzaoui oli ainus kohtusaalis viibinud kahtlusalune, teiste üle peeti kohut in absentia ehk tagaselja.