AMETLIK: USA taasliitus Pariisi kliimaleppega 

Katastroofilise kliimamuutuse ärahoidmiseks kirjutas 2015. aastal paktile alla ligi 200 riiki. Lahkunud on sellest vaid USA – Trump põhjendas käiku sellega, et kliimameetmed maksavad liiga palju. Tema mantlipärija Biden on näidanud üles keskkonna heaolu suhtes tunduvalt rohkem huvi. Ta andis lubaduse, et USA saavutab kliimaneutraalsuse aastaks 2050. Samuti on Biden allkirjastanud kuu jooksul üle kümne kliimamuutusega seotud korralduse.