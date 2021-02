Seisukoht | Uued ajad, uued kombed – ka „Eesti laulul“ 

Ajakirjanikuna ütlen, et oli isegi mugavam – Õhtulehel on kolmandat aastat kohapeal olnud otsestuudio, mida oli tänavu lausa lust teha. Kahel eelneval aastal pidime kogu meeskonnaga stuudiot filmivaid kaameraid turvama, sest pauside ajal tungles publik ümber stuudio ja oli tükk tegemist, et kaamerad jääksid nendele kohtadele, kuhu nad paigutatud olid, sest inimesed koperdasid neile otsa ja kippusid kogemata stuudioalale.

Aga eks kõik on leppinud, et meeleheitlikud ajad nõuavad meeleheitlikke meetmeid. Loodame, et järgmiseks aastaks on koroonauss kadunud ja ka publik saab kohapeal artistidele kaasa elada.