Kas sa oled mu kassi näinud? ehk Kuidas Endla teatris otsiti Wanapaganale tütart 

„Tekstiline osa on ka hästi oluline, kuna Tammsaare on kirjanik, kes on pannud tegelaste suhu väga filosoofilisi mõtteid, mismoodi väike laps, kes ütleb lihtsaid lauseid, väljendab sügavaid tõdesid. Selle taga on terve maailm. Riia ei ole lihtsalt laps laval, vaid tal on kanda väga oluline osa,“ räägib Kilusk.

Viidas lisab: „Riia on see tütar, kes jääb vanapagana sugu või verd edasi kandma meie seas. Peaks jääma justkui see tunne, et ta on meiega. Tema on see, kes jääb ellu.“