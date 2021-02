Haigekassa: vaktsiin jõuab kõikide perearstideni märtsis 

Kui palju on Eestis üle 80-aastaseid, kes ei asu hooldekodudes ning kui paljud neist väljaspool hooldekodusid elavatest üle 80-aastastest on praeguseks vaktsineeritud?

Kui mitu perearsti on vaktsineerimisega juba alustanud ja kui palju on perearste, kes pole pole ühtki doosi vaktsiini veel saanud?

Evelin Trink, haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna juhataja: Kokku on 80+ vanuses inimesi pea 80 000. Analüüsides vaktsineerimist vanusegrupiti nähtub, et kõige enam ongi vaktsineeritud täna 80+ vanusegruppi. Seda kokku nii perearstide juures kui hooldekodudes. 80-89. aastaste vanusegruppide vaktsineerimise hõlmatus on 13,9%, 90+ vanusegrupi hõlmatus 14,6%.

Eakate inimeste vaktsineerimisi viiakse läbi hooldekodudes ja perearstide juures. Paraku hooldekodude puhul me täna vanusegruppide hõlmatust eraldi ei monitoori, eesmärk on, et kõik soovijad saaksid vaktsineeritud. Kuid perearsti puhul jälgime riskirühmade vaktsineerimist prioriteetgruppide lõikes. Kõik inimesed vanuses ≥80 aastat on vaktsineerimisega kõige enam hõlmatud, hõlmatus 14%, teiste gruppide puhul näitaja vahemikus 3-6%.