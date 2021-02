OTSE | Kersti Krachtile määrati elukohast lahkumise tõkend

Oliver Nääsi andis teada, et Kersti Krachtile kohandati neljapäeval tõkend, et ta ei tohi elukohast lahkuda aasta vältel. "Meie jaoks oli see tõkend üllatav," tõdes Nääs. "Kordagi ei ole prokuratuur väitnud, et Krachti puhul võiks esineda pakku mineku oht. Sellega tuldi välja alles pärast vabastamist ning sellised arengud ei ole õigusriiklikult normaalsed."