Kersti Kracht: ma ei taha, et mulle kuul pähe lastakse

"Teie ees istub suhteliselt jõukas ettevõtja ja endine riigiametnik," korrigeeris Kracht avalikkuses levinud väitest,et Kracht on üleni võlgades ettevõtja. "Jah, mul on likviidsete varade puudus, mis on seotud abielu purunemisega," viitas ta, et kohtuvaidlus käib juba üheksandat aastat.

"Jääb mulje, et Jüri Ratas oli peaminister Kersti Krachti valitsuses. Ja kusjuures mitte ainult valitsuses," kommenteeris Kracht prokuratuuri süüdistust mõjuvõimust. "Vahistamisotsuses kirjutas prokurör Pern, et mina tegelesin ka seadusandlusega. See, et ma häälekalt nõudsin ametnikelt, et nad täidaks valitsuse kabinetis vastu võetud otsuseid, ei ole seadusandluse tegemine."

Kracht väitis pressikonverentsil, et tema elul ähvardab oht. "Ma ei taha, et ma saaks siit majast väljudes kuuli pähe. Mul on lapsed ja lapselapsed," keeldus ta vastamast, kes tellis prokuratuurilt uurimise, mis lõppes koalitsiooni lagunemise ja Krachti ning Tederi vahistamisega. "Prokuratuur tegi tellimustöö, et kukutada valitsus, see oli poliitiline protsess."

Tallinna ringkonnakohus vabastas teisipäeval korruptsioonikuritegudes kahtlustatava endise rahandusministri nõuniku Kersti Krachti vahi alt.

Korruptsioonikahtlustuse taust