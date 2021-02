Repliik Haridusministeerium | Lõpueksamid tulevad vaatamata järjekordsele koolide sulgemisele Arvamustoimetus , täna 13:24 Jaga: M

Foto: ARNO SAAR

Kuna valitsus on otsustanud jälle saata ka lõpuklassid järjekordselt distantsõppele, siis kas endiselt on jõus ministeeriumi plaan korraldada kevadel inimkatseid lõpueksamite kujul, et näha kuidas distantsõpe on õpilaste teadmistele mõjunud? Peaminister on rääkinud nähtamatutest ohvritest - kas selline õpilaste lisastress on ministeeriumi hinnangul vältimatu?