OTSE | Kaja Kallas ja Sanna Marin annavad ühise pressikonverentsi 

Kohtumisel peaminister Mariniga on kõne all eelkõige COVID-19 kriisi lahendamine, Eesti-Soome piiriülene liikumine ning vaktsineerimise kiirendamine. Lisaks keskendutakse Eesti-Soome koostööle ja tulevikusuhetele ning järgmisel nädalal toimuva Euroopa Ülemkogu teemadele, milleks on COVID-19, julgeolek ning välissuhted.