ESIMENE OHVER: Myanmaris suri protestide käigus kuulihaava saanud noor naine 

Myanmaris ehk Birmas on juba mitu nädalat kestnud rahvarohked meeleavaldused, mis järgnesid sõjaväe korraldatud riigipöördele. Nüüd on üldjoontes rahumeelseks jäänud protestid nõudnud esimese inimohvri.

Ohvri vend teatas uudisteagentuurile Reuters, et tal pole midagi öelda – ta mainis vaid, et tunneb end tõeliselt kurvalt. Thwe Khaingi ravimisega seotud arst sõnas meediale, et nõutakse õiglust, ent liigutakse edasi. Ta lisas, et haigla personal oli noore naise intensiivravisse saabumisest saati tohutu pinge all. Võimud teatasid, et asuvad juhtunut uurima.