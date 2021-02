OTSEVIDEO | NASA kulgur Perseverance laskus Marsile

Marsi atmosfääri ülemisest kihist maapinnani jõudmiseks kulub umbes seitse minutit. Perceverance maandub autonoomselt, mis tähendab, et NASA teadlased saavad sel ajal vaid pöialt hoida, et kõik läheks hästi. Kulguri maandumispaigaks on valitud Jezero kraater, kuna NASA hinnangul on endine järvepõhi kõige tõenäolisem koht, kust võib leida märke kunagisest elust.