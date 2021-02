Õhtuleht peatas Vene naftaäri Eesti vetes 

Alates 2019. aastast on välismaised tankerid leidnud võimaluse tänu aukudele Eesti seadusandluses pumbata ohtlikke aineid Eesti vetes ühelt laevalt teisele, kasutamata selleks sadamaid. Mingeid makse polnud vaja tasuda ja kütuse pumpamine toimus osaliselt ka looduskaitse all oleval Pakri hoiualal või selle vahetus läheduses. Niinimetatud STS-operatsioonid on keskkonnale ohtlikud ja ehkki Eesti vetes pole veel toimunud ümberpumpamise käigus teadaolevalt lekkeid, on neis hukkunud inimene.