Ärileht kirjutas kuu alguses, et Martin Helme poolt USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud leping on viinud riigikassast 581 506,66 eurot maksumaksja raha. Ülejäänud summa osas uuris uus valitsus juba toona võimalust maksed peatada ehk leping üles öelda. Kokku on lepingu maht kolm miljonit eurot.