Seisukoht | Mõtelda Eestist, unistada Eestist! 

Nüüd, kus lakkamatu koroonaviiruse valitsemise tõttu on seljataga juba hullumeelne kevad, madistamine distantsõppega, teistmoodi jõuluaeg ja aastavahetus, saab kogeda ka teistmoodi vabariigi aastapäeva. Tänavune 24. veebruar annab võimaluse igaühel oma äranägemist mööda Eestit austada, näiteks korraldada kodus pere seltsis väike liputseremoonia või siis teha Eesti auks värskes õhus tervisekõnd. Ka veebis kokkusaamised on lõpuks parem kui mitte midagi.

Aga igal juhul on kummastav mõelda, et mõnes mõttes ei väljendu patriotism sel aastal mitte sinimustvalge lipu lehvitamises, vaid hoopis silmast silma suhtlemise vähendamises, maski kandmises ja käte desinfitseerimises. Kõik need väikesed teod on ju lõpuks märk suurest hoolimisest ja armastusest meie riigi ja meie kaaskodanike vastu.