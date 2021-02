Venemaa saatis väidetava Eesti spiooni range režiimiga kolooniasse 

Petšora elanik Sergei Viktorovitš Lõhmus vahistati 2019. aasta 13. augustil ning kõik tema kohtuistungid toimusid range salastatuse all ja suletud uste taga. Meest süüdistati Vene riigi reetmises: TASSi väitel olevat Lõhmus kogunud riigisaladusena arvestatavat infot ja edastanud seda välisriigi luureteenuste esindajatele.

Vene meedia väitel tunnistas Lõhmus enda süüd ja talle mõisteti Pihkva kohtus karistuseks seitsmeaastane vabaduskaotus. Lõhmus otsust ei vaidlustanud ehk see jõustus veebruaris.

Kuidas juuraharidusega, kuid saekaatri- ja turvamehena töötanud Lõhmus salajasele materjalile ligi pääses, pole teada, sest Lõhmuse juhtumi kohta käivat infot on väga vähe.

Luuramisega seotud teemad on Vene võimudele keerulised teemad, sest ühest küljest tuleb kiivalt varjata, mida ja mis mahus välisriiki lekkis, aga samas tuleb väidetav spioneerimine rakenda propagandavankri ette. Nõnda jõudis koos vahistamisega läbi anonüümsete allikate meediasse ka tõik, et Lõhmusel on nii Eesti kui ka Venemaa pass.

Ka seda, et mehe väidetav info edastamine toimus just Eesti hüvanguks, keegi otseselt ei ütle. Aga vihjatakse tugevalt. Näiteks segodnia.ru tõi kohtuotsuse avaldamise päeval võrdluseks, et kui Eston Kohveri juhtumi puhul reageeris Eesti koheselt (Vene väljaanne väidab, et Kohver tabati Petserimaal, Eesti on alati kinnitanud, et kaitsepolitsei töötaja rööviti Eesti pinnalt – toim), siis Lõhmuse-suguse lihtsa inimese puhul ei liigutata sõrmegi.

Samas üllitises öeldakse, et Eestis olevatki luurajatega kitsas käes, kui välisluureamet juba ajalehekuulutuste kaudu endale töötajaid otsib.

Välisluureameti peadirektor Mikk Marran kommenteeris mullu Eesti Ekspressis ilmunud töökuulutust ameti iga-aastase raporti esitlemisel. „Loomulikult Venemaa kasutas seda ära marginaalsetes foorumites. Ja loomulikult Venemaa selliseid võrdväärseid kuulutusi Vene ajalehtedes ei avalda. Aga seda tehakse seepärast, et Venemaal võetakse luureasutustesse tööle vaid inimesi, kes on teatud õppeasutused läbinud. Samal ajal kuulutatakse Venemaal väga avalikult, kuidas on võimalik asuda õppima FSB või piirivalve kõrgkooli,“ muigas Marran.