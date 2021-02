NOORED EES, EAKATE SURMAD JÄREL: valitsus otsib koroona vastu abi koolipiirangutest. Kuidas need seni on töötanud? 

Valitsuse loogika on lihtne. Fakt on, et noorte seas on nakatumine veebruaris oluliselt kasvanud. Fakt on ka see, et vähemalt eelmise aasta novembris, mil koroona teine laine Eestisse pärale jõudis, olid noored ees ja vanad järel: noorte nakatumine kasvas järsult, möödus mitu nädalat ning nakatumine kasvas ka vanurite seas. Nakatumine vanurite seas tähendab aga surma. Koolid on esimesena pähetulev kurja juur: kus veel on noori massiliselt koos ja viirus saab ühelt teisele levida?!