Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes rikkumismenetluse 

Antud direktiivi eesmärk on suurendada liikmesriikide usaldust üksteise kriminaalõigussüsteemide vastu ja hõlbustada seega kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikust tunnustamist. Komisjon leiab, et Eesti, Soome ja Poola on direktiivi ainult osaliselt üle võtnud, kusjuures mõned sätted ei siseriiklikes õigusaktides ei kajastustega. Näiteks on komisjon tuvastanud puudusi seoses avalike seisukohavõttudega süü kohta, näiteks kui avaliku sektori asutus viitab isikule ennatlikult või ebaõigelt kui süüdi olevale isikule.