Kommentaar Mart Soidro | Kuidas vabariigi aastapäevast sai riiklik püha Mart Soidro, literaat , täna 13:56

Kuidas tähistada sel aastal vabariigi aastapäeva? Peaminister Kaja Kallas pakkus riigikogu infotunnis välja, et võiks võtta pitsi viina pereringis. Hea mõte! Aga et see lause ei oleks kontekstist välja rebitud, lisan ka lause teise poole: „Massikogunemised halvendaksid olukorda veelgi.” Ühesõnaga: seekord peame aastapäeva vaoshoitumalt.