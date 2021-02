Nils Niitra | Aitab uskmatute nännutamisest, tädi Maimu ootab vaktsiini! 

Seda, et Euroopa Liidu vaktsiinihange on fiasko, tunnistavad üha häälekamalt ka liikmesriikide valitsusjuhid, ent eks lihtsam olegi süüdistada Brüsseli ametnikke. Hoopis raskem on võtta omaks tõsiasi, et Eesti ise on jooksnud lati alt läbi oma inimeste vaktsineerimisel.

Esiteks on meie vaktsineerimise süsteem hoolimata terviseameti parimaist kavatsustest lihtsalt liiga keeruline (loe: ebatõhus), teiseks ei ole see keskendunud mitte neile, kes vaktsineerimist pikisilmi igatsevad, vaid põhjendamatult suurel määral seltskonnale, kes seda ei soovi. On lihtsalt ärritav lugeda 20 protsendist vaktsineerimisele mitteilmunud Tallinna õpetajast olukorras, kus minu 91aastasele Pärnus elavale tädi Maimule pole keegi isegi mitte helistanud.

On ebameeldiv lugeda Ida-Viru haiglate õdedest, kes massiliselt ei usalda lääne vaktsiine ja ootavad pikisilmi oma Sputniku vaktsiini. Sputnik jõudis maa orbiidile 1957. aastal ja nõukogude rahvas vaimustus toona teaduse triumfist, aga 2021. aastal elame me olukorras, kus inimesed on ebausklikud nagu Ivan Julma aegadel ja kardavad saavutusi, mis peaks ometi lõpetama nende endi kannatused.

Terviseamet on lihtsalt üle mõelnud ja loonud täppissihtimisega, ent ebatõhusa süsteemi, mis ärritab ka paljusid perearste. Kuna ikka ja jälle jääb kusagil vaktsiine üle, sest inimesed ei suvatse kohale ilmuda, tekibki võimalus eliitvaktsineerimiseks. Liiga keerulised lahendused loovadki kahtlaseid olukordi.

Vaktsineerimine Eestis on loonud lisaks kõigele ka täiesti alusetu regionaalse diskrimineerimise, kus Tallinna ja Ida-Virumaa inimesi eelistatakse lihtsalt seepärast, et seal on olnud kõrgem nakatumiskordaja. Nii ei ole lihtsalt aus – pärnakast tädi Maimu pole selles kuidagi süüdi! Tema vajab turvatunnet täpselt samamoodi nagu tallinlane või narvalane.

Meil ei ole vaja kurnata avalikku ruumi juttudega seltskonnast, kes ei julge või ei taha, sest nemad süvendavadki ühiskonnas usaldamatust vaktsineerimise suhtes. Kui me loeme, et haiglatöötajad ei taha end vaktsineerida, siis millise sõnumi annab see kõigile teistele? Kui me soovime seejuures saavutada 75 protsendi elanikkonna vaktsineerimist, on tegu rumala kommunikatsiooniga.

Meil on vaja nüüd ja kohe süstida vaktsiini kõigile neile ja ainult neile, kes seda pikisilmi ootavad. Küll siis hiljem liitub ka suur osa uskmatutest, kes praegu kogu protsessi lihtsalt pidurdavad ja toodavad uusi kahtlejaid. Läti on loonud lihtsa ja keskse lahenduse veebikülje näol, kus kõik vaktsineerimishuvilised saavad end kirja panna – seejärel võetakse nad vanuse järgi lihtsalt ette. Eesti elab selle asemel mingis telefonikõnede ja meilide maailmas, nagu me ei olekski IT-riik. Miks siis juba mitte võtta kasutusele vana hea faks?