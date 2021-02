Seisukoht Seisukoht | Eesti on saanud lamemaalaste kõrvale piiranguskeptikust peaministri Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna 13:25 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Kaja Kallas on öelnud, et piirangutes on „palju näilisust“. No muidugi, ka lamemaalase jaoks piisab argumendist, et silmapiiri suunas vaadates näibki maa ju lame. Vaktsiiniskeptikule aga näib, et vaktsiin võib ta ära kodeerida valitsusele meelepärases suunas käituma.