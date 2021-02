KRIMINAALMENETLUS OOTAB! Lennujaamas võeti vahele viis võltsitud koroonapaberiga reisijat 

Reisimises on kätte jõudnud uus ajastu: tahad välismaale, pead ette näitama tõendi tehtud koroonavaktsiinist või reisile eelnenud negatiivsest testist. Eriti oluline on uusi reegleid silmas pidada läheneva koolivaheaja eel, mil talvisest Eestist kuhugi päikese kätte pagetakse. „Reeglina väga-väga suur hulk riike nõuab siiski kehtivat sertifikaati tehtud koroonaviiruse PCR-testi (nina kaudu võetava proovi - toim.) kohta,“ nendib Synlab Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp.

Synlabis ja selle partnerite juures on tasuliste testide tegemisega käed-jalad tööd täis. Hiljem saab tasuta välja printida sertifikaadi, mis reisile lubab. Aga nagu turumajanduses kombeks: kui millegi järgi on nõudlus, tekivad ka selle ära kasutajad.

„Tähelepanelikud ja õigustundlikud kodanikud-ettevõtted juhtisid meie tähelepanu sellele, et sertifikaatidega hangeldatakse ja pakutakse neid althõlma, ilma PCR-testi tegemata,“ räägib Aamissepp. „Kõigile teadmiseks: dokumendi võltsimine on kuritegu ja ka võltsitud dokumendi teadlikult kasutamine on kuritegu.“

Et tegu pole pseudoprobleemiga, näitas ka neljapäevane politseikontroll. Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder teatas sotsiaalmeedias, et hommikul avastati lennujaamas viis võltsitud sertifikaati, mille osas algatati kriminaalmenetlus.

Aamisepp rääkis, et Synlabiga on ühendust võtnud nii eraisikud, kellele on pakutud võltsitud sertifikaati kui ka firmad, kellelt on küsitud võimaluse kohta neid välja trükkida. „Me oleme need juhtumid suunanud edasi otse politseisse. See on dokumendi võltsimine,“ sõnas Aamisepp. Lisaks on võimalike võltsingute osas hoiatatud PPAd, terviseametit, lennufirmasid, lennujaama, sadamat ja isegi Soome võime.

Synlab on viinud läbi muudatusi ka enda süsteemis. „Mida meie oleme teinud: ühte sertifikaati ei ole võimalik mitmekordselt välja trükkida, et vähendada võimalust, et juba olemasolevaid sertifikaate suures ulatuses taastoota, kus ainult nimed ja kuupäevad välja vahetatakse,“ ütles Aamisepp. Ta lisas siiski, et võltsimisvõimalust saab vaid vähendada, mitte kunagi elimineerida: „Võltsitakse ju ka passe ja ID-kaarte, mis on raskesti võltsitavad. Aga me oleme vähemalt loonud täiendava turvamüüri, et seda oleks keerulisem teha.“