Karmen Joller: Eestit on haaranud vaktsineerimispaanika, aga kriisiajal on segadus loomulik 

Avaldame postituse täismahus.

Tänaseks oleme jõudnud sinna, kus probleemiks on hoopis see, et vaktsineerimine läheb justkui liiga aeglaselt. Kõige veidrama küsimuse esitas üleeilsel sotsiaalkomisjoni avalikul istungil patsientide esindaja: "Milliste juriidiliste aspektidega õigustatakse õpetajate eelisvaktsineerimist?" (Tsitaat esitatud mälu järgi.)

Me kõik teame, et vaktsineerimine on pandeemia lõpetamise seisukohalt äärmiselt oluline. Lisaks kiirusele on aga oluline see, et Eesti inimesed vaktsineerimise mõttest ja olulisusest aru saaksid.

On väga tähtis, et vähemalt 70%, pigem aga 80–90% Eesti elanikkonnast saaks kaitsesüsti – siis võime hakata rääkima pandeemia taandumisest vaktsineerimise tulemusena. Seejuures tuleb arvestada, et lapsed tuleb vaktsineeritute hulgast välja jätta, sest praegu ei ole alla 16aastaste lastega tehtud piisavalt uuringuid, et neile vaktsineerimist soovitada. See tähendab, et vaktsiini peab saama sellevõrra suurem hulk täiskasvanuid.

Õpetajatele ja päästjatele anti oma vaktsineerimissoovist teatamiseks aega vaid loetud tunnid – kiire-kiire-kiire! Pole ime, et näiteks õpetajate seas protest tekkis: väga palju oli ju vastamata küsimusi.

Tõsi, on inimesi, kes on valmis mõne minutiga kohale ruttama, et saada ükskõik milline kaitsesüst. Aga väga palju on inimesi, kes soovivad saada täpsemat infot. Millise vaktsiiniga mind vaktsineeritakse? Kas see on hea vaktsiin? Kus ja millal vaktsineeritakse? Mida ma peaksin vaktsiini kohta veel teadma? Kas ma vaktsineerimisjärgsel päeval saan tööle minna või pean arvestama, et kõrvaltoimed ehk ei lase täiel jõul töötada? Kas ma kannan pärast vaktsineerimist nakkust edasi? Aga kas võin ka haigeks jääda, kasvõi kergelt? Miks ma pean pärast vaktsineerimist ikkagi maski kandma? Kas ma tõesti ei pea lähikontaktsena eneseisolatsiooni jääma, kui olen mõlemad vaktsiinisüstid saanud?