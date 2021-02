Krimi „SEIS, TULISTAN!“ Lihula tapja väidab, et avas kordi ja kordi tule, kartes enda elu pärast Viljar Voog , täna 13:11 Jaga: M

MIDA TA MÕTLES? Kohus ei võtnud tõendina arvesse Lihula tulistaja Mikk Tarraste 2014.–2019. aastail peetud päevikut, kuna selle sisu ei puutunud mullu suvel korda saadetud kuritegudesse. Foto: Tiina Kõrtsini

Miks avas Lihula tulistaja Mikk Tarraste tule lapselapsi sõidutanud vanavanemate Žiguli pihta? Mehe enda väitel arvas ta, et täistuledega liikuvas autos on politseinikud, kes tulevad teda tapma. Nii sai hukka vanaema ning haavata vanaisa ja elukohtlikult ka kaks väikest last.