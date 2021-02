Noormees põgenes pärast teise lapse sündi OMA ÄMMAGA! 

24aastane Jess Aldridge ootas koos Ryan Sheltoniga teist last, kui otsustati moodustada Jessi ema Georgina ja tolle abikaasa Ericuga viimaste kahepereelamus ühine "mull". Paar lootis, et sellest on abi ka nende esiklapse, 2019. septembris sündinud Georgiana kasvatamisel.

Ent see oli saatuslik samm. 44aastane Georgina - kuue lapse vanaema - hakkas tütre elukaaslasega juba mõne nädala pärast kelmikalt flirtima ning ei möödunud kaua aega, kui neist said juba salaarmukesed.

Kui Jess haiglast pisipoeg Reubeniga naasis, selgus, et ema oli tema elukaaslasega putket teinud ning kolinud umbes 50 kilomeetri kaugusele. "See on ülim reetmine," ohkab Jess The Suni intervjuus. "Võiks arvata, et vastne vanavanem armub beebisse - mitte beebi isasse. Ema pidi mu kahele lapsele vanaemaks olema ja mind nende kasvatamisel aitama, aga ta tema hakkas hoopis mu peikaga k*ppima."