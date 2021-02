Eesti uudised Onu Heino on päästetud? Justiitsminister Maris Lauri vaenukõne eelnõu lubab levitada sallimatuid arvamusi Marvel Riik , täna 11:15 Jaga: M

SOLVAMISÕIGUS JÄÄB: Justiitsministri Mari Lauri eestvedamisel plaanitakse valitsuse töölauale tuua seaduse eelnõu, mis võimaldaks karistamist juhtudele, kus keegi kutsub avalikult üles vägivallale. Foto: Kollaaž (Rauno Volmar, Laura Oks)

„Siht on luua karistamisvõimalus juhtudele, kus keegi kutsub avalikult üles vägivallale,“ selgitas justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik minister Maris Lauri ideed, et vaenukõne karistusmäärad tuleb ümber hinnata. Tuulik kinnitas, et sõnavabaduselt sulgi ei kärbita. „Kellegi solvamine, nalja tegemine või oma arvamuse avaldamine ei oleks kriminaalkorras karistatav, isegi juhul, kui see ületab n-ö hea maitse piiri.“