Sõbrapäeval poodi kirvega röövinud mees võeti vahi alla 

Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Key Paju sõnul oli kuritegu ohvrile väga hirmutav. „Kaupluse röövimised on Rakveres väga harvad ning see kuritegu riivab kindlasti kõigi linlaste turvatunnet. Praegu saame öelda, et sündmuskohalt kogutud tõendid olid piisavad selleks, et mees vahi alla võtta. Lisaks röövi asjaolude selgitamisele jätkame ka leitud narkootiliste ainetega seotud uurimist,“ ütles Paju.