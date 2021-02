VIDEO | Karmimad piirangud tulekul: koolid distantsõppele, veekeskused kinni. Kallas: püsige kodus!

„Olukord on tõsine,“ alustas peaminister Kaja Kallas vabariigi pressikonverentsi süngelt. Olukord on tõsine seetõttu, et koroonaviirusega nakatumise kõrge tase seab ohtu meditsiinisüsteemi, kuna haiglad ja arstid peaksid rohkem tegelema koroonahaigetega, alandades plaanilise ravi võimekust.