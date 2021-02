Jaak Joala lese advokaat monumenditülist: põhiseadus ei välista surnud inimese kaitset 

Viljandisse Jaak Joala mälestusmärgi püstitanud MTÜ Meie Viljandi eestvedaja Harri Juhani Aaltonen ja Maire Joala kohtusid 2. veebruaril, pärast mida sai meedia vahendusel teatavaks, et Aaltonen on patendiametile esitanud taotluse registreerida kaubamärgina Jaak Joala nimi. Selle peale teatasid Maire Joala advokaadid, et läbirääkimised selle üle, kas Joala Viljandisse püstitatud mälestusmärk jääb püsti või võetakse maha, jäävad katki ja nõutakse kuju eemaldamist. „Eestis põhiseadus ja euroopalikud väärtused ei välista ka meie seast lahkunud isikute kaitset. Kõige kuulsamad kaasused Euroopas, mis puudutavad surnud isiku au teotamist ja inimväärikuse põhimõtte rikkumist, tulevad Saksamaalt. Saksa kõrge kohus on varasemalt näiteks liidukantsler Konrad Adenauerit puudutanud lahendis rõhutanud, et ka meie seast lahkunud isik väärib seda, et isiku pilti tema elust ei moonutataks,“ selgitab Maarja Pild.