Politsei alustas kiriku süütamise uurimiseks kriminaalasja 

Tulekahju oli ööl vastu esmaspäeva ja päästjate saabudes põles kiriku aken ja kiriku sisemus. Tänaseks on politsei alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb võõra asja rikkumist või hävitamist. „Põlengu tekkepõhjus on endiselt selgitamisel, kuid peamise versioonina on uurimisel süütamine,“ ütles Narva politseijaoskonna uurija Vitali Kondratjev Õhtulehele. Kiriku põlengus hävis ikoone ja ikonostaas.