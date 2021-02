Eesti uudised VÄLISLUUREAMET IDANAABRIST: Baltikumi NATOst äralõikamise õppus ja tähelepanu eemale viivad spordipeod – Venemaaga piirnevaid riike ootab valvas suvi Viljar Voog , täna 19:43 Jaga: M

Vene sõjaväelased õppusel Zapad 2013. Foto: Reuters/Scanpix

Välisluureameti peadirektor Mikk Marran on üpris kindel, et otsest sõjalist ohtu Venemaa 2021. aastal Eestile ei kujuta. Aga kunagi ei saa päriselt välistada, et suur idanaaber arvestab midagi valesti…