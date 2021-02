Eesti uudised Tantsustuudio teeb ööklubi: Tartu tantsukool vilistab koroonareeglitele ja ärritab naabreid Asso Ladva , täna 19:25 Jaga: M

JASKAR ÜLE TÄNAVA: Teisipäeva õhtul teatrist tulles üllatas ajakirjanik Neeme Rauda hotelli naabermajas peetud tantsupidu. Foto on tehtud telefoniga läbi akna. Foto: Neeme Raud

„Tulin teatrist, kõik kohvikud ja restoranid on kinni, aga seal käib korralik pidu. Muusika oli nii vali, et kuigi mu hotellitoa aknad olid kinni, siis toas mängis ikka muusika. Selle peale ma üldse vaatama hakkasin. Ma mõtlesin, et tantsige-tantsige, varsti läheme kõik kinni,“ kirjeldab ajakirjanik Neeme Raud teisipäeva õhtut Tartus ja postitas nähtust Facebooki ka pildi.