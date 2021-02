Juhtkiri | Kus on vaktsineerimise digilahendused? 

Nii sel kui mitmel teisel põhjusel edeneb kaitsesüstimine visalt ning segaduse tulemuseks on, et Eestis seisis veel äsja kasutamata 17440 vaktsiinidoosi ja sel nädalal jõuab siia veel 16800 doosi. Olnuks kõik õigeaegselt tehtud, polnuks viivitusi õpetajate vaktsineerimise alustamisega. Eesliinitöötajate nimekirjad ja nendega ühildatud digiregistratuur või mõni muu lahendus võinuks valmis olla juba detsembris ning praegu piisanuks vaktsineeritavate õpetajate nimekirja kättesaamiseks vaid hiireklikist ja jäänuks ära nädalapikkuse sahmimine nimede kokkusaamisel. Igal sellisel venitamisel on aga inimelude hind – Iisraelis pole poole miljoni kaks vaktsiinidoosi saanu seas ainsatki surmajuhtumit.

Kaja Kallaselt tuleb küsida, et kui ta pole vaktsineerimisega rahul, siis mida ta on ette võtnud olukorra parandamiseks? Lätis läks vaktsineerimiseks ettevalmistus mühinal käima pärast tervishoiuministri väljavahetamist. Kas Eestis on piduriks ministeerium, selle asekantsler või terviseamet või lonkab hoopis nende kõigi omavaheline koostöö? Kiige kui noorema põlvkonna esindaja puhul jääb segaseks digilahenduste vältimine.

Eestil näiteks puudub niigi edasiarendamist vajava ja sisuliselt ettevõtjate heatahtlikkusest tasuta saadud HOIA äpi kõrval vastav rahvusvaheline äpp. Juba toimiva sellise äpiga, millega on ühinenud ka Eesti naabrid, meie ametnikud liituda ei taha ning otsivad hanke abil muud lahendust, et väljatöötamisega alustada alles kahe kuu pärast! Milleks aga hoiatusäpp, kui see valmib võibolla alles siis, kui pandeemia on juba möödas? Sellise mentaliteediga ei saa ka vaktsineerimispassi valmimise suhtes ootused olla liiga suured.