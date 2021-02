FOTOD | Rõõmu lumest: Pallase tudengid, ohvitserid ja osav kopajuht ehitavad Tartule lumelinna 

Tartu kesklinna parki kaubamaja kõrvale laskis linn vedada 40 koormat säravvalget lund, mis pandi autodele Raadi lennuvälja avaratelt väljadelt. Kokku sai platsi peale 600 kantmeetrit lund. Kogu eestvõtmist korraldavad ja rahastavad kahepeale Tartu linn ja Tartu kaubamaja. Nuust kiitis, et kogu logistika on korraldatud suurepäraselt, lisaks lumele organiseerisid linnajuhid ehitusele tööriistad ning suuremate liigutuste tarvis briljantsete oskustega kopajuhi.

„Algul paistis, et lund on rohkem kui küll, aga töö edenedes tekkis tunne, et võiks rohkem olla,“ naerab Nuust. „Alustasime teisipäeval, siis oli nädalavahetusel kohale veetud lumi parasjagu kokku vajunud ja seda sai juba ilusasti kujundada. Kolmapäeva õhtul laseme tehtule vee peale ja kui lähipäevil tuleb veel külma ka, siis peaks tehtu ilusasti püsima ja lastele rõõmu tegema.“