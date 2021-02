Põhja-Korea esileedi ilmus pärast aastapikkust vaikust taas avalikkuse ette 

Mõistagi läksid lahti kuulujutud, et Ri Sol-ju võib olla haigestunud või hoopis lapseootel. Lõuna-Korea luureteenistuse andmeil võis asi olla aga lihtsalt selles, et proua pelgab koroonaviiruse levikut ning eelistab suursündmustele oma laste seltskonda.

Fotodel võib näha, et abielupaar oli etendusest lõbustatud, naeris palju ning lisaks võis täheldada maskide ning sotsiaalse distantsi puudumist saalis. Ametlikult eraklik riik ju koroona levikut enda piiride sees ei tunnista.

Nagu mitmedki muud Põhja-Korea kõrgemaid isikuid ja ühiskonnaelu aspekte, ümbritseb ka proua Rid paks saladusteloor. Arvatavasti on ta hetkel 31aastane ning arvatavasti on tal diktaatorist abikaasaga kolm last. Abikaasade vanusevahe jääb vahemikku üks kuni seitse aastat, kuna keegi ei tea päris täpselt ka Kim Jong-uni sünnipäeva.