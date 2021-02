Afganistanis lendas õhku 30 Talibani võitlejat, kes õppisid pomme valmistama 

Afganistanis lokkav vägivald on kestnud järeleandmatult. Olukorda ei tee kuidagi paremaks ka asjaolu, et mitu kuud kestnud Talibani ja valitsuse rahukõnelused Kataris on jäänud soiku. Üleriiklikult on toimunud pommirünnakuid ja sihipäraseid tapmisi, milles süüdistab Afganistani valitsus sageli just Talibani.