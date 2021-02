Mees varastas 20 minutit pärast vangist vabanemist noore neiu auto 

Politsei sai paanikas tüdruku kõne kell 22.28. Tasub vahele mainida, et enamik ameeriklasi omabki 16. eluaastaks juhiluba käes, seega pole autojuhi vanuse osas midagi imestada. Küll aga on hämmastav asjaolu, et samal õhtul kell 22.08 registreeris Spokane'i maakonna vangla Goodmani lahkumise nende asutusest. Paarkümmend minutit või alla sellegi liikus mees jala, siis aga märkas neiu autot, astus selle juurde ning ähvardas hirmunud tüdrukut, et tal on relv ja nõudis autot endale. Seejärel istus ta rooli ja põrutas minema.