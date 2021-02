Euroopa saab veel 150 miljonit doosi Moderna vaktsiini 

Täiendavad doosid tarnitakse 2021. aasta kolmandas ja neljandas kvartalis. Lepingu kohaselt on komisjonil võimalus ka 2022. aastal täiendavalt osta 150 miljonit doosi. Euroopa Komisjon on hetkeseisuga tellinud kokku 310 miljonit doosi.

Kaitsesüsti efektiivsus on tootja andmete hinnangul 94,1% ning selle efektiivsuse saavutamiseks on vaja kahte annust. Euroopas sai see kasutusloa jaanuari algul.