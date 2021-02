Vasturünnakule asunud Trump: senaator McConnell on jonnakas vusserdis 

Kahe mehe omavahelised vaenulikud repliigid on tekitanud vabariiklaste pea kohale murepilvi – eriti seoses järgmisel aastal toimuvate vahevalimistega. Erakond üritab end koguda ja mullustest kaotustest üle saada, ent see ei pruugi osutuda lihtsaks. „Olen 2022. aasta [valimiste] pärast murelikum kui kunagi varem. Me ei taha omasid süüa. Me peame sellest üle olema,“ sõnas senaator Lindsay Graham.