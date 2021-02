Ene Pajula | Mammi vaktsiinivastaseid ei mõista 

Autismiga ongi keerulised lood. Mammi on oma pikal ajakirjanikuteel puutunud kokku sellegi teemaga. Kuna inimesed tahaksid teada, miks ja kuidas autism tekib, aga need põhjused pole tänini selged, siis haaravad nad hea meelega kinni igast vihjest, mida on tükati päris lahkesti jagatud. Seost vaktsiinide ja autismi vahel pole suudetud tõestada, ja see on vähe tõenäoline mammigi meelest – eks temagi püüab vahel omaenda peaga mõelda.

Autismi hakati uurima USA-s 1940ndatel, kui neid juhte polnud veel kuigi palju. Paraku on tõsi see, et autistlikke lapsi sünnib järjest rohkem. Üldiselt arvatakse, et autismil võib olla seos meid ümbritseva keskkonnaga, saastatusega, keemiliste ainete tungimisega üha rohkem meie koju ja toiduainetesse. Ja muidugi nende koosmõjul geneetiliste teguritega. Ega saa salata, et autistlik laps on perekonnale paras katsumus, aga samas võivad aspergerid – üks autismi eri vorme – olla milleski jälle erakordselt andekad.

Olgu nüüd nende autistlike laste vanematega kuidas on, aga miks ei usalda vaktsiine vanemad inimesed? Kui nad pole autistina sündinud, siis vanemas eas see neid ei taba, pealegi on need inimesed, kes on sündinud kolmkümmend aastat ja kauem tagasi, ju vaktsineeritud mustmiljoni haiguse vastu. Kas see tegi neile midagi halba? Mammi ise küll ei mäleta, et tal oleks olnud mingeid päeva-paari pikkuseidki kõrvalmõjusid. Miks siis nüüd peaks olema?

Ravim aitas

Öeldakse, et Covid-19 vaktsiini toime on lühiajaline, ja pole üldse kindel, kas mingit toimet ongi. Sest see on nii välkkiirelt valmis tehtud. Ja üldse, ravimifirmad ajavad ainult omakasu taga.

Tõsi, gripivaktsiini umbusaldas mammigi päris pikka aega, sest toime on nii lühike ja viirus muteerub kogu aeg. Nii et tundus mõttetu. Aga pärast seda, kui ta nägi, kuidas põdesid grippi mõned ta tuttavad – oli ikka paras jube – on ta ennast kolmel viimasel aastal vaktsineerinud. Ja tõepoolest, vähe sellest, et teda pole tabanud gripp, pole talle pihta saanud ka ükski teine batsill. Pole olnud köha, nohu, põskkoopa põletikku ega kurguvalu, mis teda muidu aeg-ajalt ikkagi kimbutasid. Nii et, jõuaks see vaktsiinijärjekord ometi kord juba kätte!

Mis nüüd puutub ravimifirmadesse, siis küsiks mammi nende süüdistajatelt küll kõigepealt seda, et kas nad pole siis kunagi ühtegi ravimit pruukinud? Näiteks vaseliini või aspiriini või mõnda köharohtu? Või vitamiine? Ongi saanud täiesti ilma hakkama? Mammi millegipärast kahtleb. Tema igatahes oleks ilmselt juba ammu surnud, kui ravimifirma poleks välja töötanud mõjusat leukeemiaravimit. Muidugi oli see rohi kallis, ja mammi on erakordselt tänulik selle eest, et haigekassa selle ostmist toetas – seega kuulub tema tänu kõigile Eesti maksumaksjatele. Aga see oli ka üks väga nutikas ravim, mille väljatöötamine võttis aega aastakümneid ja oligi kulukas. Aga ravib välja haiguse, mis alles natuke aega tagasi oli lootusetu surmatõbi.