Eesti uudised KADUNUD LAPSED: mitusada Eesti last ei käi kunagi koolis Liina Hallik , täna 13:10

ÜKSI ON RASKE TOIME TULLA: Iseseisvalt õppimine on paljudele lastele väga raske. Kui vanematel ei ole piisavalt võimalusi ja oskusi, et last õppetöös toetada, võib koolitee sootuks katki jääda. Foto: Aldo Luud

Kevadise distantsõppe ajal läks koolidele kaduma ligi 1000 last. Lastekaitsjad kinnitavad nüüd, et kui koolid peaksid taas täies ulatuses kaugõppele minema, oleks ettevalmistus vaieldamatult parem, kuid see seaks endiselt väga suure pinge alla ka kõige krapsakamad ja tugevamatest peredest pärit lapsed. Rääkimata neist, kel pere tuge ei ole.