Seisukoht | Siim Kallas: mu tütar on tohutu surve all 

Sellest polekski midagi, kui hoolitsev isa muretseks tütre raske elu pärast. Aga kui see tütar on juhtumisi peaminister, siis peaministri isa avalik muretsemine ja õpetussõnad tütrele panevad pehmelt öeldes kulme kergitama. Kas nüüd hakkamegi enne olulisi valitsuse otsuseid lugema peaministri isa läkitusi, kuidas asjad tegelikult käima peaksid?

Siim Kallas ütleb, et käib „hirmus pressing igasuguste piirangute laiendamiseks.“ Kummalisel kombel kordab Siim Kallas samu jutupunkte, millega on esinenud tema tütargi. Ka Kaja Kallas on nentinud, et nakatutakse kodus ja tööl, mitte aga restoranides. Siim Kallas ütleb päev enne uute teadusnõukoja poolt ette pandud piirangute otsustamist valitsuses, et valik on numbrite ning noorte perede ja väikeettevõtluse kiusamise vahel.