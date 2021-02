Tervishoiuekspertide hinnangul pole koroonavõitlus Eestis sugugi politiseeritum kui Lätis 

Levinud on teooriad, et Eestis on koroonaviiruse vastane võitlus liigselt politiseeritud. Võrreldes Lätiga kehtivad meil tõesti tunduvalt leebemad piirangud, mis võib tekitada mõningaid eelarvamusi. Siiski on kohalikud eksperdid veendunud, et valitsus võtab teadlaste nõuandeid vajalikul määral kuulda. Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul ei saa vastupidises süüdistada kumbagi koroonakriisi ajal tegutsenud valitsust.