Valgevene politsei korraldas ajakirjanike ja aktivistide kodudes haaranguid 

Igal nädalavahetusel toimuvaid meeleavaldusi on Valgevenes korraldatud 9. augustil toimunud vastuolulistest valimistest saati. Võimud on reageerinud protestijate suhtes karmilt – kinni on peetud kümneid tuhandeid meeleavaldajaid ja opositsiooni toetajaid.

Euroopa Liidu välisasjade- ja julgeolekupoliitika esindaja Peter Stano sõnas, et Valgevene võimude käitumine on vastuvõetamatu. Ta kirjeldas haaranguid põhivabaduste ja inimõiguste rikkumisena. „Toimunud on sadu poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsesse. Valgevenelastele on keelatud kõige põhilisemad õigused, sealhulgas õigus ausale kohtupidamisele ja inimlikule kohtlemisele vahi all,“ sõnas Stano.