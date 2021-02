NELI VARIANTI: kui pirakas pauk on peidus Kersti Krachti korruptsiooniasjas? 

Tallinna ringkonnakohus otsustas vahi alt vabastada nii Kersti Krachti kui ka Hillar Tederi: kui Kracht kõndis kinnimajast välja vaba naisena, siis ärimees peab järgmised neli kuud kandma elektroonilist jalavõru. Vahes on suuresti süüdi prokuratuuri otsus kogutud tõendite kohta. Kas prokuratuuril on nii plahvatuslikud tõendid, et nad pelgasid nende avamist?