„JÄRGMINE PEATUS“ | Uus-Meremaal 3000-kilomeetrilise matka rahata läbi teinud Henek: kirjutasin lähedastele isegi hüvastijätukirja! 

Henek tunnistab, et oli kindel, et saab 3000 kilomeetri pikkusega matkaga hakkama. Niisiis otsustas ta sinna lisada omaette nüansi – selle, et liigub ilma rahata. Hästi palju sai Henek abi kohalikelt, kes pakkusid nii toitu kui ka ööbimisvõimalust. Samas tuli ette hetki, mil pidi mõnda aega näljas olema või isegi toitu püüdma (näiteks possumi ja angerja). Saatekülaline tunnistab, et pidi näljaga hakkama saamiseks end mentaalselt ette valmistama.