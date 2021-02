GALERII | Tallinna kerkis lumelinnak!  

„Meie lumelinna rajamise tegi võimalikuks tänavune suurepärane talv. Katustelt ja jää puhastamise käigus jäähallist koguti ligi sada kuuskümmend kuupmeetrit puhast lund ja kuhjati Tornide väljakule. Seal tahusid paarkümmend inimest skulptor Elo Liivi juhendamisel välja uhkeid lumeskulptuure arhitekt Andreas Hinojosa kavandite järgi. Nüüd on meil olemas lumest vastlakukkel, viiul ja kannel, aga ka Tallinna paar kuulsat maamärki. Tänasel vastlapäeval on juba suur hulk lapsi jõudnud neid liulaskmiseks ka proovida,“ rääkis Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Lumelinna skulptuurid sümboliseerivad mitmeid tähtpäevi veebruaris: Eesti Vabariigi aastapäeva, vastlapäeva, aga ka Tallinna kandideerimist UNESCO muusikalinnaks. Nii võib lumelinnast avastada lisaks muusikainstrumentidele ka Maarjamäe lossi ja Paksu Margareeta. Mõni skulptuur on üle kolme meetri kõrge ja enam kui kaheksa meetrit lai. Liulaskmiseks vajaliku tugevuse said need Tõdva vabatahtlike päästjate abiga, kes tõid kohale üle kahekümne tonni vett.