Aivar Mäe: tänane õigeksmõistev otsus on oluline sisemise tasakaalu leidmiseks

"Tegelikult langetas meedia süüdimõistva otsuse ju kaheksa kuud tagasi," kommenteeris Mäe. "Tänane otsus on pigem oluline peretuttavate, kolleegide, sõprade ja ka minu enda jaoks oluline, et sisemist tasakaalu leida."

"Kui inimesega on päriselt midagi juhtunud ja ta räägib tõtt, siis pole midagi karta," toonitas Aivar Mäe kaitsja Paul Keres, et ahistatud inimesed ei peaks pelgama kohtusse pöördumast. Aivar Mäe kaasuses otsustas kohus, et mingit ahistamist ei toimunud.

Mäe eitas ahistamissüüdistusi ning ütles meediale saadetud pöördumises, et tal on kahju, et tema loomumaselt ülemeelikut huumorisoont ja karakterit on inimesed ebaviisakas, ebaväärikaks ja kohatuks pidanud. Ta ütles, et edaspidi tuleb tal loomuomast joviaalsust rohkem ohjata.